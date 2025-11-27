महाड नगरपालिका राज्यात अव्वल बनविण्यार
महाड नगरपालिका राज्यात अव्वल बनविण्यार
माजी नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप यांचा विश्वास
महाड, ता. २७ (बातमीदार) : आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात १०० पैकी सुमारे ८० टक्के विकासकामे पूर्ण केली असून, नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविडसारख्या कठीण काळातही महाड शहरासाठी प्रभावीपणे काम करण्यात आले आहे. आगामी पाच वर्षांत स्वच्छ महाड, सुंदर महाड, या संकल्पनेतून खड्डेमुक्त रस्ते, सुसज्ज पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकास साधत महाड नगरपालिका राज्यातील सर्वोत्तम विकसित पालिका म्हणून पुढे नेली जाईल, असा विश्वास महाडच्या माजी नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप यांनी व्यक्त केला.
महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाच्या संयुक्त उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जोरदार रॅलींचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रभाग क्रमांक सहामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचार रॅलीदरम्यान स्नेहल जगताप बोलत होत्या. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस बिपीन महामुणकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रभागातून राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजप युतीचे तरुण उमेदवार सुरज बामणे आणि प्रज्ञा अमोल गांधी, तसेच नगराध्यक्ष पदासाठी सुदेश कळमकर हे निवडणूक रिंगणात उतरले असून, या तिघांच्या समर्थनार्थ जोरदार प्रचार करण्यात आला. रॅली दरम्यान कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात घोषणा देत वातावरण उत्साहपूर्ण केले. या प्रचार रॅलीत पूजा जगताप, सलील मेहता, सचिन बामणे, नीता शेठ यांच्यासह तांबट आळी, गवळी आळी, गुजर आळी परिसरातील असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. उमेदवारांनी घरोघरी भेटी देत नागरिकांशी थेट संवाद साधला आणि पक्षाची विकासाभिमुख भूमिका स्पष्ट केली.
