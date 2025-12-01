दुचाकी व रिक्षाच्या अपघातामध्ये दहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू
महाड, ता. १ (बातमीदार) : महाड वाळण रस्त्यावर दहिवड गावाजवळ आज सकाळी दुचाकी व रिक्षामध्ये समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातामध्ये एका शालेय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. अमोल महामूनकर (वय १०) असे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव असून, या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दहिवड गावातील दीपेश भिकेश कालगुडे (वय २०) हा आपल्या स्कुटीवर महामूनकरला शाळेत सोडण्यासाठी जात असताना महाडकडून दहिवडकडे येणाऱ्या रिक्षाशी समोरासमोर भीषण धडक झाली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, अमोल महामूनकर जागीच ठार झाला, तर दीपेश कालगुडे गंभीर जखमी झाला. त्याला महाड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, प्रकृती बिघडल्याने पुढील उपचारासाठी मुंबई येथे हलवण्यात आले आहे. रिक्षाचालकाचे नाव गुलाम हुसेन उमर संगमेश्वरी (वय ७२) असे असून, या अपघाताबाबत महाड औद्योगिक वसाहतीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन माने यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
