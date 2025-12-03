मतदान केंद्राबाहेर राडा, मंत्री पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह 20 हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल
हणामारीप्रकरणी २० जणांवर गुन्हा
महाडमध्ये मंत्री पुत्र विकास गोगावलेंसह दोन्ही समर्थकांवर कारवाई
महाड, ता. ३ ( बातमीदार) : नवेनगर येथील मतदान केंद्राबाहेर मंगळवारी (ता. २) राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीप्रकरणी मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुशांत जाबरे यांच्यासह दोन्ही पक्षातील सुमारे २० हून अधिक जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. याप्रकरणी दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
प्रभाग क्रमांक दोनच्या मतदान केंद्रामध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू होती. याचदरम्यान शिवसेनेचे विकास गोगावले व राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक प्रदेश उपाध्यक्ष सुशांत जाबरे या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. यामध्ये एकमेकांना बेदम मारहाण आणि गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली.
याबाबत सुशांत जाबरे यांच्या तक्रारीनुसार मतदान केंद्राबाहेर पाहणी करून ते परतत असताना विकास गोगावले, महेश गोगावले, विजय मालुसरे, प्रशांत शेलार, वैभव मालुसरे, धनंजय मालुसरे, सुरज मालुसरे, सिद्धेश शेठ व आणखी एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांची गाडी अडवून झोपरे यांना दमदाटी व मारहाण केली. तसेच त्यांचे बॉडीगार्ड गोपाल सिंग यांनाही मारहाण करून त्यांच्याकडे रिव्हाल्व्हर हिसकावून ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. याशिवाय गाडीचा चालक, तसेच व्यंकट मंडला व मनजीत सिंग यांनाही बेदम मारहाण करण्यात आली. तसेच आपल्या अंगावरील सोन्याची चेन व गाडीतील चार मोबाईल लंपास करण्यात आले. विकास गोगावले यांच्याकडून आपल्याला वारंवार धमकी दिली जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. सुशांत जाबरे यांच्या तक्रारीनुसार या आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत महेश गोगावले यांनीही तक्रार दाखल केली आहे. निवासस्थानी परतत असताना आपल्याला व कार्यकर्त्यांना रस्त्यात अडवून दमदाटी व मारहाण करण्यात आली. तसेच गोपाल सिंग यांनी आमच्यावर रिव्हाल्व्हर रोखून ठार मारण्याची धमकी दिली. याशिवाय या ठिकाणी असलेल्या समर्थकांनी काठी व हॉकी स्टिकसह आमच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात आपल्याजवळ असणारी अडीच लाखांची चेनदेखील चोरीला गेली आहे, अशी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. गोगावले यांच्या तक्रारीनुसार सुशांत जाबरे, हनुमंत जगताप, श्रीयश जगताप, निलेश महाडिक, धनंजय देशमुख, अमित शिगवण, व्यंकट मंडला, जगदीश पवार, गोपाल सिंग, मनजीत सिंग, मनीष पाल, समीर रेवाळे यांच्यासह इतर आठ ते दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
