बाल मित्र मंडळाकडून नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार
महाड, ता. २९ (बातमीदार) : हिरवळ संस्थेच्या माध्यमातून आपण महाड परिसर हरित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना, नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींनीदेखील हरित महाडसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जलनायक तथा हिरवळ संस्थेचे अध्यक्ष किशोर धारिया यांनी केले.
महाड शहरातील नवी पेठ शिंपी आळी येथील बालमित्र मंडळ आणि महिला मंडळ पेठेचा राजा गणेशोत्सव मंडळातर्फे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा सत्कार, त्याचबरोबर गडकिल्ले बांधणी स्पर्धा, बक्षीस वितरण, रांगोळी स्पर्धा बक्षीस वितरण, दिनदर्शिका प्रकाशन आदी कार्यक्रम श्री वीरेश्वर महाराज सभागृहामध्ये २५ डिसेंबरला पार पडले. जलनायक किशोर धारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला सत्कारमूर्ती नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुनील कविसकर, नगरसेवक-नगरसेविका, सह्याद्री मित्र मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राहुल वारंगे, रंगसुगंधचे अध्यक्ष सुधीर शेठ, बाल मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सुयोग पोरे, महिला मंडळाच्या अध्यक्ष अक्षया हेलेकर उपस्थित होते. किशोर धारिया यांनी पर्यावरणाचे संवर्धनासाठी प्लॅस्टिक पिशव्या वापरणे बंद करून हरित महाडसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले. नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर यांनी बाल मित्र मंडळाने आपला जो सन्मान केला त्याबद्दल आभार व्यक्त केले. नवनिर्वाचित नगरसेवक सुमित पवार, संदीप जाधव, अक्षया हेलेकर, विद्या देसाई तसेच ओंकार जाधव, डॉ. राहुल वारंगे यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
