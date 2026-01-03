अण्णासाहेब सावंत अर्बन बँकेला ‘ग्रीन वर्ल्ड को-प्राईड’ पुरस्कार
अण्णासाहेब सावंत अर्बन बँकेला ‘ग्रीन वर्ल्ड को-प्राईड’ पुरस्कार
सहकार क्षेत्रातील योगदानाची दखल
महाड, ता. ३ (बातमीदार) : राज्यातील आघाडीची नागरी सहकारी बँक म्हणून ओळख असलेल्या दि अण्णासाहेब सावंत को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक यांना ग्रीन वर्ल्ड को-प्राईड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. जागतिक सहकार वर्षाच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल हा सन्मान देण्यात आला.
ग्रीन वर्ल्ड आणि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथील कॉसमॉस बँकेच्या सहकार सभागृहात आयोजित सहकार मंथन २०२५ कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जगदीश कुलकर्णी व अधिकारी राजेश सकपाळ यांनी राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे, ग्रीन वर्ल्डचे अध्यक्ष गौतम कोतवाल आणि मॅनेजिंग बोर्डाचे अध्यक्ष सीए मिलिंद काळे यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारला.
या वेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष ॲड. प्रल्हाद कोकरे व राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर उपस्थित होते. या यशाबद्दल बँकेच्या अध्यक्षा शोभा सावंत व संचालक मंडळाने कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
फोटो ओळ : पुरस्कार स्वीकारताना जगदीश कुलकर्णी व राजेश सकपाळ.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.