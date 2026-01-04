अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने दुचाकीवरील तरुण-तरुणी जागीच ठार
वाहनाच्या धडकेत दुचाकीवरील तरुण-तरुणी ठार
महाड, ता. ४ (बातमीदार) ः मुंबई-गोवा महामार्गावर महाड तालुक्यातील नडगावच्या हद्दीत एका अनोळखी वाहनाने दुचाकीला मागून ठोकर दिली. या अपघातात दुचाकीवरील तरुण व तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ३) मध्यरात्री ही घटना घडली.
राहुल वसंत पाटील (वय २९, मूळ रा. कलनाकवाडी, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर; सध्या रा. बापटनगर, बिरवाडी) आणि अनुष्का जालिंदर मानकर (२५, मूळ रा. येडे मच्छिंद्र, ता. वाळवा, जि. सांगली; सध्या रा. लक्ष्मीनगर, बिरवाडी) अशी अपघातातील मृतांची नावे आहेत. शनिवारी मध्यरात्री हे दोघे दुचाकीवरून महाडकडून बिरवाडीकडे जात असताना मध्यरात्री नडगाव हद्दीत मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एका अनोळखी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोघे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर संबंधित वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. याप्रकरणी महाड एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अनोळखी वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक फडतरे करीत आहेत.
