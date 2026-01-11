शहरातील विविध समस्यांबाबत युतीच्या नगरसेवकांची मुख्याधिकाऱ्यांशी भेट
महाड, ता. ११ (बातमीदार) : महाड नगरपरिषदेमध्ये निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप युतीचे नवनिर्वाचित नगरसेवक नगरपालिकेच्या कामकाजाबाबत अधिक सतर्क झाले असून, शहरातील विविध प्रलंबित समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली युतीच्या सर्व नगरसेवक व नगरसेविकांनी महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांची भेट घेऊन शहरातील महत्त्वाच्या नागरी समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
या भेटीत उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी जानेवारी महिन्यात पुन्हा सर्व नगरसेवक-नगरसेविकांसह मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर तसेच बांधकाम अभियंता प्रवीण कदम यांची भेट घेऊन विविध विभागांतील प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. शहरातील मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी ठाम मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे मांडली. बैठकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीच्या सर्व सदस्यांनी चवदार तळ्याच्या पाण्यावर साचलेले शेवाळ त्वरित साफ करण्याचा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित केला. ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या चवदार तळ्याच्या स्वच्छतेकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचेही यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात वाढत चाललेल्या अनधिकृत टपऱ्या आणि अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात आले. वाहनचालक व पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून या टपऱ्या तातडीने हटवाव्यात, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. शहरातील नालेसफाई, तुंबलेली गटारे साफ करणे, पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक उपाययोजना करणे, स्वच्छतेची कामे नियमित करणे यांसारख्या मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा झाली. यावेळी नगरअभियंता प्रवीण कदम व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सर्व समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांनी दिले.
