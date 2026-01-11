वाहनाच्या धडकेने आठ वर्षीय मुलीचा मृत्यू
वाहनाच्या धडकेने बालिकेचा मृत्यू
महाड, ता. ११ (बातमीदार) ः महाड-म्हाप्रळ मार्गावरील सव गावच्या हद्दीत शरण्या अक्षय दवंडे (वय ८) हिचा वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी वाहनचालक फरहान अब्दुल कादिर ताजीरविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शरण्या दवंडे शनिवारी (ता. १०) दुपारी एका दुकानात खाऊ आणण्यासाठी गेली होती. तेथून घरी परताना महाडकडून येणाऱ्या भरधाव वाहनाने या मुलीला धडक दिली. त्यात ती गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने महाडच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. अपघातानंतर वाहनचालक न थांबताच पळून गेला होता. वाहनचालकाला ग्रामस्थांच्या ताब्यात द्यावे, या मागणीसाठी मोठी गर्दी जमली होती. या गर्दीला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केला. पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे वाहनचालकाचा शोध घेतला.
