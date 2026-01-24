महाड नगरपालिका हाणामारी प्रकरणातील सुशांत जाबरे यांच्यासह पाच जण शरण
महाड, ता. २४ (बातमीदार) : महाड नगरपालिकेत मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हाणामारीप्रकरणी विकास गोगावले यांच्या अटकेनंतर दुसऱ्या गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक प्रदेश उपाध्यक्ष सुशांत जाबरे यांच्यासह अन्य पाच जणही पोलिस ठाण्यामध्ये शरण आले आहेत.
महाड नगरपालिकेसाठी २ डिसेंबरला मतदान सुरू असताना मतदान केंद्राबाहेर शिवसेनेचे मंत्रिपुत्र विकास गोगावले व राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक प्रदेश उपाध्यक्ष सुशांत जाबरे या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांमध्ये तुफान हाणामारी झाली होती. यामध्ये गाड्यांची तोडफोड झाली होती. या हाणामारीनंतर सुशांत जाबरे आणि विकास गोगावले गटातील महेश गोगावले यांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यानंतर पोलिसांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर मंत्रिपुत्र विकास गोगावले व अन्य प्रमुख जण फरार झाले होते; परंतु न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शिवसेनेचे विकास गोगावले यांच्यासह आठ जण, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हनुमंत जगताप यांच्यासह पाच जण शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात शरण आले होते. त्यांना न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. या घटनेनंतर या प्रकरणांमधील मुख्य आरोपी व एका गटाचे तक्रारदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुशांत गणेश जाबरे यांच्यासह अमित नामदेव शिगवण, व्यंकट बाब्बना मंडला, मोनिष मिंटू पाल, समीर मधुकर रेवाळे हे महाड शहर पोलिस ठाण्यामध्ये शरण आले असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
