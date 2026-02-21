चवदार तळ्याला येणार झळाळी सुशोभीकरणासाठी 55 कोटी रुपयांचा निधी
महाड, ता. २१( बातमीदार) : ऐतिहासिक चवदार तळे व परिसरातील सुशोभीकरणासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ५५ कोटी ८० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे चवदार तळ्याला आता नवी झळाळी येणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य आणि चवदार तळे सत्याग्रहाचा आगामी शतक महोत्सव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाड येथील चवदार तळे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरोधात लढा देत २० मार्च १९२७ ला सत्याग्रह केला होता. या सत्याग्रहाची नोंद जागतिक पातळीवर घेण्यात आली. महानगरपालिकेकडून यापूर्वी १९८९ मध्ये चवदार तळ्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले. परंतु, यानंतर चवदार तळ्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. परंतु, आता बाबासाहेब यांच्या १२५ व्या जयंती व चवदार तळे सत्याग्रहाचा शतक महोत्सव यांचे औचित्य साधून सामाजिक न्याय विभागाने सुशोभीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, चवदार तळे येथे दरवर्षी लाखो अनुयायी चवदार तळे सत्याग्रह स्मृतिदिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महापरिनिर्वाण दिन यानिमित्ताने भेट देत असतात. याशिवाय या ठिकाणी हजारो पर्यटक व शालेय सहली देखील येत असतात. या पार्श्वभूमीवर निधीमुळे तळ्याचे सुशोभीकरण होऊन नवी झळाळी प्राप्त होणार आहे.
१४ तळे व परिसराचे सुशोभीकरण
तळ्याच्या सुशोभीकरण व परिसरातील विकास कामांसाठी ५५ कोटी ७९ लाख ८५ हजार ६५३ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीमधून करण्यात येणारी कामे महाड नगर परिषदेचे मार्फत केली जाणार आहे. १४ तळे व परिसराचे सुशोभीकरण, संरक्षक भिंत, तळ्यातील पाण्याचे जलशुद्धीकरण आणि इतर कामे यातून केली जाणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाने यापूर्वी सात कोटी रुपयांचा निधी चवदार तळे परिसराच्या विविध कामांसाठी मंजूर केलेला होता. आता सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी विशेष बाब म्हणून हा ५५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
- भरत गोगावले, रोजगार हमी योजना मंत्री
फोटो - चवदार तळे