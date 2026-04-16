महाड ग्रामीण रुग्णालयाला ओलाॅन कंपनीने दिला मदतीचा हात
अत्याधुनिक साधनसामग्रीचे लोकार्पण
महाड, ता. १६ (बातमीदार) : तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णांना आधुनिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने महाड येथील ग्रामीण रुग्णालयाला ओलॉन इंडिया प्रा. लि. कंपनीकडून अत्याधुनिक वैद्यकीय साधनसामग्रीचा मदतीचा हात देण्यात आला. या साहित्याचे लोकार्पण मंगळवारी (ता. १४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त करण्यात आले.
राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते या साहित्याचे उद्घाटन झाले. यावेळी कंपनीचे उपसंचालक ख्रिस्तीयानो कॅप्रिऑत्ती, कंट्री हेड नटवर पांचाल, साईट हेड इंद्रजीत वाडकर, कंपनी हेड प्रशांत गीते, वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रशांत म्हामुणकर, सिव्हिल सर्जन डॉ. नीलकंठ पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शंतनू डोईफोडे, नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर, सभापती प्रेरणा सावंत, उपसभापती सुरेश महाडिक आदी उपस्थित होते.
महाड ग्रामीण रुग्णालयात तालुका व परिसरातून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. ट्रॉमा केअर युनिट असल्यामुळे अपघातग्रस्त रुग्णांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. मात्र, अत्यावश्यक आणि आधुनिक वैद्यकीय साधनांच्या अभावामुळे अनेक रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय स्वीकारावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन ओलॉन कंपनीने रुग्णालयाच्या गरजांचा अभ्यास करून आपल्या सीएसआर निधीतून आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिले. यात डीफिब्रिलेटर, व्हेंटिलेटर, मल्टीपॅरा मॉनिटर, ॲनेस्थेशिया वर्क स्टेशन, लॅप्रोस्कोपी सेट, व्हिडिओ लॅरिंगोस्कोपसह सुमारे २५ प्रकारची अत्याधुनिक उपकरणे देण्यात आली आहेत.
फोटो - वैद्यकीय साधनसामग्रीचे लोकार्पण करताना मंत्री भरत गोगावले सोबत कंपनीचे ख्रिस्तीयानो कॅप्रिऑत्ती व इतर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.