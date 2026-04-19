काळ नदीपात्रातील गाळ उपसा कामास प्रारंभ
पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना; अतिरिक्त निधी मंजूर
महाड, ता. १९ (बातमीदार) : महाड तालुक्यातील बिरवाडी कुंभारवाडा परिसरात काळ नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी तालुका संपर्कप्रमुख समीर महामुणकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय कचरे, लक्ष्मण वाडकर, संदीप (मामा) कदम, संतोष कदम, रोहन साळवी, शंकर शिंदे आदी उपस्थित होते.
येत्या एक ते दीड महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री गोगावले यांनी दिली. २०२१ मध्ये महाड-पोलादपूर परिसरात आलेल्या महापुरानंतर पूरस्थितीच्या कारणांचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यात नदीपात्रात साचलेला गाळ पूर वाढीस कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी मंत्री गोगावले यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून सावित्री व काळ नदीतील गाळ उपसा सुरू केला; मात्र निधी अपुरा पडल्याने अतिरिक्त २१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नदीपात्र पूर्ण स्वच्छ झाल्यानंतर भविष्यात पूरनियंत्रणास मोठी मदत होईल, असा विश्वास गोगावले यांनी व्यक्त केला.
फोटो ः काळ नदीतील गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.