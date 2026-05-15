हळदी समारंभाच्या वादातून लोखंडी सळईने हल्ला; एक जखमी
महाड, ता. १५ (बातमीदार) : हळदी समारंभात झालेल्या शाब्दिक वादातून तरुणावर लोखंडी सळईने हल्ला झाल्याची घटना महाड तालुक्यातील कुंभेशिवथर येथे घडली. याप्रकरणी महाड एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ मे रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास कुंभेशिवथर बसस्टॉप परिसरात ही घटना घडली. विनोद पांडुरंग साळुंखे (रा. कुंभेशिवथर) हे जखमी झाले असून, याबाबत दत्ता विलास मोरे यांनी फिर्याद दिली आहे.
हळदी कार्यक्रमात जखमी विनोद आणि अल्पेश जाधव यांच्यात शाब्दिक वाद झाला होता. त्यानंतर अल्पेश जाधव याने ही बाब त्याचे मामा दिलीप साळुंखे यांना सांगितली. त्यातून रागाच्या भरात दिलीप साळुंखे यांनी टोकदार लोखंडी सळईने विनोद साळुंखे यांच्या डाव्या कुशीवर आणि हातावर वार केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम १०९, ३५२ आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक फडतरे करीत आहेत.
