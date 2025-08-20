गणेशोत्सवाआधी मूर्ती कार्यशाळा पाण्याखाली
गणेशोत्सवाआधी मूर्ती कार्यशाळा पाण्याखाली
पावसामुळे लाखोंचे नुकसान; भिजलेल्या मूर्ती सुकवण्याचे आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : गणेशोत्सवाला अवघा आठवडा उरला असताना मुसळधार पावसाने गणपती मूर्ती कार्यशाळांमध्ये हाहाकार माजवला. मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईसह उपनगरांतील आणि आसपासच्या शहरांतील अनेक कार्यशाळांमध्ये पाणी शिरले. परिणामी तयार व अर्धवट मूर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मूर्तिकारांसमोर मूर्ती सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे मिठी नदीसह शहरातील अनेक नाल्यांची पातळी वाढली, अनेक भागांत पाणी साचले. या परिस्थितीत कार्यशाळांत साचलेल्या पाण्यामुळे शाडूच्या मूर्ती भिजल्या आहेत. भिजलेल्या मूर्ती पुन्हा सुकणे कठीण असल्याने नुकसान भरून निघण्याची शक्यता कमी आहे, अशी खंत मूर्तिकारांनी व्यक्त केली.
चेंबूरमधील मूर्तिकार किशोर सारंग म्हणाले, की आम्ही बहुतांश नोंदणी झालेल्या मूर्ती घरात सुरक्षित हलवल्या आहेत. मात्र कार्यशाळेत तयार होत असलेल्या मूर्ती पावसाच्या पाण्यात अडकल्या आहेत. त्या सुकवण्याचे मोठे आव्हान समोर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लाखो रुपयांचे नुकसान
पेणसह ठाणे, मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मूर्ती बनविल्या जातात. पण कार्यशाळांमध्ये शिरलेल्या पाण्यामुळे मूर्तिकारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सुनील पाटील या मूर्तिकाराने सांगितले. ओल लागलेल्या शाडू मूर्ती सुकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे विक्रीपूर्वीच मूर्ती खराब होण्याची भीती आहे, असे ते म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.