मध्य रेल्वेचा प्रवाशांसाठी ''एक हात माणुसकीचा'' ७ हजारांहून अधिक प्रवाशांना जेवण, नाश्ता व पाणी वाटप
सात हजार प्रवाशांना मध्य रेल्वेकडून नाश्ता
मुंबई, ता. २० : मुंबईवर तीन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाने मंगळवारी रौद्ररूप धारण केले. रुळांवर पाणी साचल्याने उपनगरी रेल्वेमार्ग ठप्प झाले. गाड्या रद्द झाल्या आणि हजारो प्रवासी स्थानकांवर अडकून पडले. दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत कोणी कामावर जाताना, तर कोणी घरी परतताना स्थानकावर तासनतास थांबून होता. या त्रस्त प्रवाशांच्या मदतीला मध्य रेल्वे धावून आली. कर्मचाऱ्यांनी विविध स्थानकांवर जेवण, नाश्ता आणि पाण्याचे वाटप करून थकलेल्या प्रवाशांना दिलासा दिला.
दरम्यान, पावसामुळे रेल्वेसेवा बंद झाल्याने प्रवाशांचे हाल अधिकच वाढले. सोमवारपर्यंत कसाबसा धावणारा रेल्वे प्रवास मंगळवारी पूर्णपणे ठप्प झाला. कामावरून परतताना किंवा घरी पोहोचण्याच्या प्रयत्नात असलेले प्रवासी गर्दीने फुललेल्या सीएसएमटी, दादर, ठाणे, कुर्ला, पनवेल या स्थानकात अडकून पडले. पाण्याचा घोट आणि खाण्यासाठीचे कणसुद्धा मिळणे कठीण झाले. ही बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने तत्काळ पुढाकार घेत प्रवाशांना बिस्कीट, नाश्ता आणि पाण्याचे पॅकेट वाटले.
