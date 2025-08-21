शाडू मोफत, मूर्ती महाग!
पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीच्या दरात वाढ; पालिकेच्या प्रयत्नांनंतरही दर कमी नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मुंबई महापालिका मूर्तिकारांना शाडू मातीचा पुरवठा करते, तरीही बाजारपेठेत मूर्तींचे दर ‘जैसे थे’ आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत दर अधिक असल्याचे समोर आले आहे. यंदा मातीच्या दीड फुटाच्या मूर्तींसाठी सहा ते आठ हजार तर दोन फुटांच्या मूर्तींसाठी नऊ ते १२ हजार रुपये भाविकांना मोजावे लागत आहेत. पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे दर वाढल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडाळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा, यासाठी मुंबई महापालिकेने कंबर कसली आहे. मूर्तिकारांना मंडपांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर जागा आणि मूर्ती साकारण्यासाठी शाडू माती मोफत पुरवत आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिका प्रशासनाने मूर्तिकारांना शाडू माती मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पालिका क्षेत्रात मागील वर्षी सुमारे साठ हजारांहून अधिक गणेशमूर्ती शाडू मातीपासून बनवल्या होत्या. यंदा मुंबई महापालिका मूर्तिकारांना मंडपाकरिता मोफत जागा पुरवित आहे. तसेच मूर्तीसाठी शाडू मातीही मूर्तिकारांना मोफत दिली जात आहे, तरीही बाजारपेठेत मूर्तींचे दर कमी होताना दिसत नाहीत.
---------------------------------------
उद्देशाला हरताळ
शाडूच्या मातीच्या मूर्तींच्या दरांपेक्षा पीओपी मूर्तींचे दर निम्मे आहेत. त्यामुळे नाइलाजाने पीओपी मूर्ती खरेदीकडे अनेक जण वळत आहेत. दुसरीकडे रंगरंगोटीचा खर्च वाढल्यामुळे आमचा नाइलाज असल्याचे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणपूरक बाप्पासाठी पालिकेचा पुढाकार
- पालिकेकडून शाडू मातीचा मोफत पुरवठा
- मूर्तिकारांकडून ८५५ टन शाडू मातीची मागणी
- पालिकेकडून ८३० टन शाडू मातीचा पुरवठा
- माती खरेदीसाठी प्रत्येकी २० लाखांची तरतूद
- प्रत्येक परिमंडळांमधील वॉर्डांना पुरवठा
....................................
शाडूची माती जरी पालिकेकडून उपलब्ध झाली असली तरी मातीला आकार देणे, सुबक मूर्ती घडवून रंगरंगोटी करून तयार करावी लागते. त्यामुळे मूर्तीचे दर वाढतात, तरीही आम्ही परवडेल, अशा दरात मूर्ती गणेशभक्तांपर्यंत पोहोचवत आहोत.
- विशाल घाणेकर, माउली कार्यशाळा
...
मूर्तिकार मूर्तीचे जे दर सांगतो, त्या दरात आम्हाला खरेदी करावे लागते आणि पालिका शाडू माती मूर्तिकारांना जरी देत जरी असली तरी मूर्तींचे दर दरवर्षी वाढत चालले आहेत.
- चरणदास आव्हाड, गणेशभक्त
...
