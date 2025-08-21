महापालिकेची कंत्राटे मित्रांना देऊन बेस्टला खड्ड्यात घातले :
पालिकेची कंत्राटे मित्रांना देऊन बेस्टला घातले खड्ड्यात
किरण पावसकर यांचा आदित्य ठाकरेंवर घणाघात
मुंबई, ता. २१ : शिवसेना ठाकरे गटाच्या हातात सत्ता असताना त्यांनी बेस्टमध्ये कंत्राटी पद्धत लागू केली. त्यामुळे हा उपक्रम खड्ड्यात गेला. बस खरेदीपासून कर्मचाऱ्यांची भरतीपर्यंत सर्व कामे केवळ चार कंत्राटदारांकडून करण्यात आली. हे कंत्राटदार आदित्य ठाकरेंचे मित्र आहेत, असा घणाघात शिवसेना सचिव किरण पावसकर यांनी केला. बेस्टच्या पतसंस्था निवडणुकीत जिंकलेल्या उमेदवारांचे अभिनंदन करण्यासाठी आलेल्या पावसकरांनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला.
पावसकर म्हणाले, मागील २५ वर्षांत आदित्य ठाकरेंच्या मित्रपरिवारातील २१ कंपन्यांना महापालिकेची कामे देण्यात आली. यातील १६ ते १८ कंपन्या काळ्या यादीतील आहेत. त्यात बहुतांश अमराठी आहेत. मिठी नदीतील गाळ उपसा करण्याचे कंत्राटदेखील आदित्य ठाकरेंच्या शिफारशीवरून अभिनेता दिनो मोरिया याला देण्यात आले.
निवडणुका आल्या की भाषेबद्दल गळे काढायचे
निवडणुका आल्या की मराठी माणूस आणि भाषेबद्दल गळे काढायचे; पण कंत्राट मात्र अमराठी मित्रांना द्यायचे, अशी टीका पावसकरांनी केली. ठाकरेंनी २५ वर्षे सत्ता भोगली तरी बेस्ट कामगारांसाठी काही केले नाही. उलट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका व बेस्ट कर्मचाऱ्यांना २९ हजार रुपयांचा बोनस दिला आणि सफाई कामगारांच्या घरांसाठी निर्णय घेतले.
