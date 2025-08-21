महानगर गॅस पुरवठा दुसऱ्या दिवशीही खंडित
महानगर गॅसपुरवठा दुसऱ्या दिवशीही खंडित
गोरेगाव-मालाडमधील समस्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : गोरेगाव-मालाड परिसरामध्ये गॅस पाइपलाइनच्या दुरुस्तीसाठी महानगर गॅसकडून बुधवारी (ता. २०) कोतीही कल्पना न देता गॅसपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारीही सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी पावणेसातपर्यंत गॅसपुरवठा पूर्वसूचना न देता खंडित करण्यात आला. त्यामुळे जेवणाची तयारी करण्यापूर्वीच गॅसपुरवठा बंद झाल्याने रहिवाशांचे हाल झाले. त्यामुळे रहिवाशांना बाहेरून नाश्ता-जेवण आणावे लागले.
गॅस पाइपलाइनच्या दुरुस्तीचे काम करावयाचे असल्याने महानगर गॅसकडून गोरेगाव आणि मालाड परिसरात कोणतीही पूर्वसूचना न देता गॅसपुरवठा बुधवारी दुपारी १२. ३० ते संध्याकाळी ७ या वेळेत खंडित करण्यात आला. त्याबाबत कल्पना नसल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. ७ वाजता गॅसपुरवठा पूर्ववत झाला. गुरुवारी सकाळी साडेआठच्या दरम्यान गॅसपुरवठा बंद करण्यात आला. तो सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास सुरळीत करण्यात आला. इतर आस्थापनांच्या कामांमुळे चिंचोली बंदर रोडजवळ, मुलुंड लिंक रोड, एसव्ही रोड, मोतीलाल नगर, मालाड पश्चिम आणि गोरेगाव पश्चिम येथे पाइपलाइन खराब झाल्याने येथील गॅसपुरवठा बंद होता, तो दुपारी सुरळीत होईल, असे सांगण्यात आले होते; पण तो झाला नाही.
