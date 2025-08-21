म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान
म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँकेसाठी ४५ टक्के मतदान
आज मतमोजणी होणार
मुंबई, ता. २१ ः मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत यंदा १९ जागांसाठी पाच पॅनेलमधून १५३ उमेदवार रिंगणात आहेत. एकूण ६० हजार १३८ मतदार असून गुरुवारी (ता. २१) २४ ठिकाणी मतदान झाले. संध्याकाळी उशिरापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे ४५ टक्के मतदान झाले. शुक्रवारी (ता. २२) मतमोजणी होणार असून कोण बाजी मारणार, हे मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल.
या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला सदावर्ते यांचे सदावर्ते कष्टकरी पॅनेल निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर माजी आमदार बच्चू कडू यांनीही जय महाराष्ट्र सहकार पॅनेल निवडणुकीसाठी जाहीर केले. हे दोन्ही पॅनेल प्रथमच पालिका बँक निवडणुकीच्या रणांगणात उभे राहणार असल्याने या निवडणुकीला राजकीय रंग आल्याची चर्चा रंगली होती; मात्र सदावर्ते पॅनेलमुळे विद्यमान संचालक पॅनेलची अडचण होईल, यासाठी राजकीय दबावामुळे निवडणुकीआधी सदावर्ते यांच्या पॅनेलने माघार घेतल्याने चुरस कमी झाली. बच्चू कडू यांचे पॅनेलचे मात्र १७ उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे आहेत.
या निवडणुकीसाठी सहकार पॅनेल, जय सहकार पॅनेल, बीएमसी सहकार पॅनेल ही तीन प्रमुख पॅनेलमध्ये खरी लढत आहे. बच्चू कडू यांच्या जय महाराष्ट्र पॅनेल प्रथमच निवडणूक लढवत आहे; मात्र त्याचा फारसा प्रभाव नसल्याचे सांगण्यात येते.
आचारसंहितेचा भंग
क्रीडाभवन येथे झालेल्या मतदान केंद्रावर उमेदवारांच्या चिठ्ठ्या वाटप करण्यात आल्या. पोलिसांकडे तक्रार आल्यानंतर संबंधितांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
