फसव्या ई-चलनाद्वारे पोलिसाची फसवणूक

फसव्या ई-चलानद्वारे पोलिसाची फसवणूक
परस्पर आठ लाखांचे कर्ज घेऊन रक्कम वळती
मुंबई, ता. २२ : एपिके फाइल जोडलेल्या फसव्या ई-चलानद्वारे सायबर भामट्यांनी पुन्हा एकदा एका पोलिस शिपायाला आपल्या जाळ्यात ओढले. या शिपायाच्या नावे परस्पर आठ लाखांचे ऑनलाइन कर्ज घेऊन ती रक्कम स्वतःच्या विविध बँक खात्यांवर वळती करून घेतली. याप्रकरणी ताडदेव पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात सायबर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
तक्रारदार पोलिस अंमलदार लष्करातून निवृत्त होऊन पोलिस दलात भरती झाले. सध्या ते मुंबई पोलिसांच्या सशस्त्र दलात नियुक्त आहेत. त्यांच्या विभागातील अन्य अंमलदारांना ड्युटी लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यासाठी त्यांचा व्हॉट्सॲप समूह असून, त्यातील एका सदस्याने १४ ऑगस्ट रोजी एपिके फाईल जोडलेले फसवे ई-चलन पाठवले. तक्रारदाराने त्यावर क्लिक करताच एक ॲप आपोआप डाऊनलोड झाले. ते सुरू करताच वैयक्तिक माहिती विचारणारा एक फॉर्म समोर आला. तक्रारदाराने त्यावर तपशील भरले. पुढील काही तासांत तक्रारदाराच्या नावे परस्पर आठ लाखांचे कर्ज घेऊन ती रक्कम विविध खात्यांवर वळती करण्यात आली.
ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात नियुक्त पोलिस शिपायासोबत असा प्रकार गेल्याच महिन्यात घडला होता. ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्याच्या मोहल्ला कमिटीच्या व्हॉट्सॲप समूहावर अशाच प्रकारे फसवे ई-चलान पाठवण्यात आले. ते उघडून पाहिले असता संबंधित पोलिस शिपायाच्या नावे सात लाखांचे कर्ज घेऊन ती रक्कम विविध खात्यांवर वळती करण्यात आली होती. फसवे चलान ज्या सदस्याने पाठवले त्याच्याकडे चौकशी केली तेव्हा मोबाईल हॅक झाला आणि परस्पर हे चलान आपल्या खात्यावरून व्हॉट्सॲप समूहावर पडल्याचे, या व्यक्तीने स्पष्ट केले होते.
