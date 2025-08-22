अटल सेतूवरील टोलमधून इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट
अटल सेतूवरील टोलमधून इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : भारतातील सर्वांत लांब सागरी पूल असलेल्या अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी (ता. २२) दिली.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने गुरुवारी (ता. २१) एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना दिलेली सूट राज्य परिवहन उपक्रम आणि खासगी ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि इलेक्ट्रिक बसना लागू असेल. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायदा, १९५८च्या तरतुदींनुसार घेतलेला हा निर्णय या वर्षी ३१ जानेवारीच्या पूर्वीच्या अधिसूचनेत अंशतः सुधारणा आहे, ज्यामध्ये २१.८ किमी लांबीच्या सागरी मार्ग आणि त्याच्या जवळच्या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या सर्व श्रेणींतील वाहनांवर टोल आकारण्यात आला होता. या वर्षी मे महिन्यात राज्य गृहविभागाने सार्वजनिक हितासाठी अटल सेतूवरून चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार आणि बसना टोल सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारच्या आदेशानुसार शिवाजीनगर आणि गव्हाण टोल प्लाझासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला. जानेवारी २०२४मध्ये अटल सेतूचे उद्घाटन झाले होते. हा पूल दक्षिण मुंबईतील शिवडी आणि नवी मुंबईतील न्हावा-शेवा यांना जोडतो. यामुळे प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहतूक करण्यास सोपे झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.