ही बातमी घ्यावी- इच्छाशक्तीच्या जोरावर पायावरील शस्त्रक्रियेनंतर ‘ते‘ बनले राष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिस्ट
सायकलिंगचा प्रेरणादायी प्रवास
गंभीर दुखापतीनंतर ते बनले राष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिस्ट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : ठाण्यातील ४७ वर्षीय सुनील कोपरा यांना चालणेही अवघड झाले होते, मात्र इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी आयुष्यात नवा अध्याय सुरू केला आणि आता ते राष्ट्रीय पातळीवर लांब पल्ल्याचे सायकलिस्ट म्हणून ओळखले जातात. कठोर परिश्रम, डॉक्टरांचे मार्गदर्शन याच्या जोरावर त्यांनी ८३ तासांत तब्बल १२०० किलोमीटर सायकलिंग पूर्ण केले.
सांताक्रूझ येथील क्रिकेट अकादमीमध्ये खेळताना सुनील यांच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तीन महिने औषधोपचार आणि वेदनाशामक गोळ्या घेतल्यानंतरही काही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर त्यांनी हायलँड सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील ऑर्थोपेडिक व आर्थ्रोस्कोपी सर्जन डॉ. बाबासाहेब चव्हाण यांच्याकडे उपचार घेतले. तपासणीत लिगामेंटची गंभीर हानी झाल्याचे दिसून आले. जून २०२० मध्ये त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सातत्याने फिजिओथेरपी व डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे ते पुन्हा चालू लागले.
लवकर रिकव्हरीसाठी डॉ. चव्हाण यांनी रुग्णाला सायकलिंग किंवा स्विमिंगचा सल्ला दिला. सुरुवातीला उपचारांचा भाग म्हणून घेतलेली सायकल आता त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहे. अल्पावधीतच त्यांनी सायकलिंगमध्ये मोठे यश मिळवले. केवळ ८३ तासांत १२०० किलोमीटर अंतर पूर्ण करून त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर एन्ड्युरन्स सायकलिस्ट म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करणार
आगामी जानेवारीत काश्मीर ते कन्याकुमारी असा तब्बल चार हजार किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या नऊ दिवसांत पूर्ण करण्याचा संकल्प त्यांनी केला असून, या मोहिमेद्वारे पर्यावरण संवर्धन आणि आरोग्याविषयी जनजागृती करण्याचा त्यांचा मानस आहे.