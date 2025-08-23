ध्वनिक्षेपक वापरासाठी एक दिवस वाढवा
समन्वय समितीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः गणेशोत्सव काळात ध्वनिक्षेपक रात्री १२ वाजेपर्यंत वापरण्यासाठी आणखी एक दिवस परवानगी द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री आशीष शेलार यांच्याकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि ध्वनिप्रदूषण नियम २००० अंतर्गत केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याला दरवर्षी १५ दिवस रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्यात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल इतक्या ध्वनी मर्यादेचे बंधन आहे. २०१३ पर्यंत गणेशोत्सव काळात चार दिवस (दीड दिवस, पाचवा दिवस, सातवा दिवस आणि अनंत चतुर्दशी) रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी मिळत होती.
उर्वरित दिवसांपैकी काही दिवस इतर धार्मिक सणांना देण्यात येतात. तर उरलेल्या दिवसांपैकी एक दिवस पोलिस विभागाला देण्यात येतो. मात्र उरलेला एक दिवस गणेशोत्सवातील स्थानिक कार्यक्रम, नाट्यप्रयोग, भजन-कीर्तनासाठी द्यावा, अशी समितीची मागणी गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. समितीचे म्हणणे आहे, की या दिवशी स्थानिक रहिवाशांसाठी प्रबोधनपर कार्यक्रम घेता येतील. परंतु शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, बुधवारी सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांनी पुणे जिल्ह्यात सरासरी सात दिवस रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता मुंबई शहर व उपनगरांसाठीही एक दिवस वाढवून परवानगी मिळावी, अशी समन्वय समितीने मागणी केल्याचे समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.
