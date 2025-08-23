गणेशोत्सवात मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार
गणेशोत्सवात मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार
भक्तांसाठी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान विशेष वेळापत्रक; रात्री उशिरापर्यंत बाप्पाच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकरांना गणेश दर्शन करता येणार आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएकडून मेट्रो-२ ए आणि मेट्रो-७ अंधेरी-दहिसर-गुंदवली या मार्गावर गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मेट्रोच्या वाढीव फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईच्या विविध भागांमध्ये असलेल्या गणेश मंडळांना लाखो भाविक भेट देत असतात. हे लक्षात घेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) २ ए व ७ या मार्गिकांवर विस्तारित सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत, जेणेकरून प्रवाशांना या सणासुदीच्या काळात सुरक्षित, सुरळीत आणि विश्वासार्हतेने रात्री उशिरापर्यंत प्रवास करता येऊ शकेल.
मेट्रोच्या कामकाजाच्या वेळा
आठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशी (सोमवार - शुक्रवार) :
- एकूण ३१७ फेऱ्या (या आधीच्या ३०५ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ)
- गर्दीच्या वेळेत : दर ५ मिनिटे ५० सेकंदांनी एक गाडी
- गर्दी नसलेल्या वेळेत : दर ९ मिनिटे ३० सेकंदांनी एक गाडी
शनिवारी
- एकूण २५६ फेऱ्या (या आधीच्या २४४ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ)
- गर्दीच्या वेळेत : दर ८ मिनिटे ६ सेकंदांनी एक गाडी
- गर्दी नसलेल्या वेळेत : दर १० मिनिटे २५ सेकंदांनी एक गाडी
रविवारी
- एकूण २२९ फेऱ्या (याआधीच्या २१७ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ)
- दर १० मिनिटांनी एक गाडी
- प्रवाशांच्या मागणीनुसार आवश्यक असल्यास अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्यात येतील.
