कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये आढळला चार वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह
कुशीनगर एक्स्प्रेसमध्ये आढळला चार वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह
मुंबई, ता. २३ : गोरखपूरहून शनिवारी (ता. २३) पहाटे लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर पोहोचलेल्या कुशीनगर एक्स्प्रेसमध्ये चार वर्षांच्या बालकाचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली. हा मृतदेह सफाई कामगारांना गाडीच्या वातानुकूलित डब्यातील (बी २) शौचालयाच्या कचरापेटीत सापडला. प्राथमिक पाहणीत गळा चिरून या मुलाची हत्या केल्याचा अंदाज लोहमार्ग पोलिसांनी वर्तवला. तूर्तास मुलाचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
हत्या केलेला मुलगा सुरतहून अपहृत झाला असून कौटुंबिक कलहातून त्याचे अपहरण व हत्या करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सुरत पोलिसांचे पथक मुंबईत दाखल झाले असून मुंबई लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीने या पथकाने मुलाची हत्या करणाऱ्या आरोपींची शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मृत मुलाचे अपहरण झाल्यानंतर त्याचा चुलत भाऊही (वय २५) बेपत्ता असल्याने या गुन्ह्यामागे त्याचा हात असावा, असा संशय आहे. दरम्यान, सुरत आणि मुंबई लोहमार्ग पोलिस कुशीनगर एक्स्प्रेस ज्या ज्या स्थानकांवर थांबली, तेथील सीसीटीव्ही चित्रण तपासत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.