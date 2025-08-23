महापालिका बँकेच्या चाव्या सहकार पॅनलकडे
ठाकरे पुरस्कृत उमेदवारांचा पराभव; बच्चू कडू पॅनेलचाही धुव्वा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर मुंबई महापालिकेच्या दि म्युनिसिपल को-ऑप. बँक लिमिटेड या बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीतही ठाकरे समर्थक जय सहकार पॅनेलचा पराभव झाला. केवळ सहा उमेदवार विजयी झाले असून, तेही भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे समर्थक असल्याचे म्हटले जात आहे. जय सहकारमधून फुटून भानुदास भोईर यांच्या सहकार पॅनेलने १९ पैकी १३ जागा जिंकत बँकेच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या. तसेच बच्चू कडू यांच्या पॅनेलचाही धुव्वा उडाला.
मुंबई महापालिकेत १९५२ पासून दि म्युनिसिपल को-ऑप. बँक लिमिटेड ही बँक अस्तित्वात आली. आजतागायत बँकेने चांगला कारभार करीत उलाढाल तब्बल साडेपाच हजार कोटींवर नेली आहे. सुमारे ६० हजार १३८ सभासद असलेल्या या बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक गुरुवारी (ता. २१) पार पडली. त्याचा निकाल शनिवारी (ता. २३) रात्री लागला. त्यानुसार सहकार पॅनेलने १९ पैकी १३ जागा जिंकून बँकेची सत्ता मिळवली, तर यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या जय सहकार पॅनेलला अंतर्गत राजकारणामुळे सत्ता गमवावी लागली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांचे पॅनेलदेखील या निवडणुकीत उतरणार होते; मात्र मंत्रालयातून समज देण्यात आल्यानंतर त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. तसेच माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या पॅनेलचा पराभव झाला.
