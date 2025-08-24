गणेशोत्सव काळात मुंबईत अवजड वाहतुकीला निर्बंध
गणेशोत्सव काळात मुंबईत अवजड वाहतुकीला निर्बंध
जुन्या धोकादायक पुलावरून १०० व्यक्तींची मर्यादा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यंदा २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर यादरम्यान गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. गणपती विसर्जन मिरवणुकीत भाविक आणि प्रेक्षकांची मोठी गर्दी असते.
पादचारी आणि वाहनांच्या रहदारीत वाढ होते. अवजड वाहने आणि खासगी बसेसच्या चालवण्यामुळे आणखी वाढू शकते. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. जुन्या तशाच धोकादायक पुलावरून गणेश विसर्जन मिरवणूक निघताना १०० व्यक्तींची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवर सर्व प्रकारच्या अवजड वाहन व खासगी बसला प्रवेश करण्यास व चालवण्यासाठी वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सकाळी ११ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईमध्ये प्रवेश करण्यास व रस्त्यावर धावण्यास निर्बंध असणार आहेत. गणेशोत्सव काळात २७ ऑगस्ट, २८ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट, १ सप्टेंबर, २ सप्टेंबर, ६ सप्टेंबर रोजी हे निर्बंध लागू राहतील. यातून भाजीपाला, दूध, बेकरी उत्पादने, पिण्याचे पाणी, पेट्रोलियम उत्पादने, रुग्णवाहिका, सरकारी आणि निम शासकीय वाहने आणि स्कूल बस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांना अनुक्रमांक (१) आणि (२) यामध्ये केलेल्या निर्बंधांमधून सूट देण्यात येत आहे.
मुंबईत प्रवेश आणि निर्गमन करणारी सर्व अवजड वाहने आणि प्रवाशांना घेऊन येणाऱ्या, जाणाऱ्या सर्व खासगी बस तसेच उपरोक्तप्रमाणे सूट देण्यात आलेली सर्व अवजड वाहने ही केवळ त्यांच्या खासगी मालकीच्या जागेवर किंवा भाड्याने घेतलेल्या जागेवरच किंवा अधिकृत ‘पे अँड पार्क’ जागेवर पार्क केल्या जातील. अशा सर्व वाहनांना कोणत्याही रस्त्यांवर पार्किंग करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध असणार आहे.
गणेश विसर्जन मिरवणूक नियमावली
जुन्या, तसेच धोकादायक पुलावरून १०० पेक्षा अधिक व्यक्ती विसर्जन मिरवणुकीवेळी जाणार नाहीत. विसर्जन मिरवणूक जुन्या तसेच धोकादायक पुलावर थांबणार नाही. पुलावर ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यात येऊ नये तसेच नृत्यदेखील करू नये.
पुलांची नावे
मध्य रेल्वे ः
घाटकोपर रेल्वेवरील पूल
करी रोड रेल्वेवरील पूल
आर्थर रोड रेल्वेवरील पूल
चिंचपोकळी रेल्वेवरील पूल
भायखळा रेल्वेवरील पूल
पश्चिम रेल्वे ः
मरीन लाइन्स रेल्वेवरील पूल
सँडहर्स्ट रोड रेल्वेवरील पूल
(ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये)
फ्रेंच रेल्वेवरील पूल (ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये)
केनडी रेल्वेवरील पूल
(ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये)
फॉकलन्ड रेल्वेवरील पूल
(ग्रॅण्ट रोड व मुंबई सेंट्रलच्या मध्ये)
महालक्ष्मी रेल्वेवरील पूल
प्रभादेवी- कॅरोल रेल्वेवरील पूल
दादर टिळक रेल्वेवरील पूल
