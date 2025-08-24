गणेशोत्सवासाठी महिलांकडून पर्यावरणपूरक सजावट, मोदक मेणबत्त्यांची निर्मिती
मुंबई, ता. २४ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर टाटा पॉवरच्या अनोखा धागा उपक्रमाअंतर्गत चेंबूर केंद्रामधील महिलांनी आपल्या कौशल्याने सजावटीला पर्यावरणपूरक साज चढवला आहे. क्रोशाचे जास्वंद फुल, फुलांचे तोरण, हाताने सजवलेली आरतीची ताटे आणि आकर्षक मोदकाच्या आकारातील मेणबत्त्या अशा अनेक हस्तकला वस्तू या महिलांनी तयार केल्या आहेत.
१० वर्षांपूर्वी केवळ १६ महिला कारागिरांपासून सुरू झालेला अनोखा धागा महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या चळवळीचे मुख्य आधार बनला आहे. सध्या १९ सक्रिय केंद्रे आणि दोन हजार ७०० स्वयं सहाय्यता गटांमार्फत २५ हजारहून अधिक महिलांच्या हाताला या उपक्रमाच्या माध्यमातून काम मिळाले आहे. अनोखा धागा केंद्रांमध्ये क्रोशाचे फुल, हाताने रंगवलेली थाळी, नाचणीचे कुकीज, मोदकाच्या आकारातील मेणबत्त्या अशांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
