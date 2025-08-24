पदवी-पदव्युत्तरच्या प्रवेशाची आज अखेरची संधी
मुंबई, ता. २४ : मुंबई विद्यापीठाशी सलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठ शैक्षणिक विभागाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्ष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सोमवारपर्यंत (ता. २५) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत अखेरची असून, यादरम्यान विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश पूर्ण करण्याचे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे.
पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेशित होऊ इच्छिणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांचे पुनर्परीक्षा आणि पुनर्मूल्यांकनाचे जाहीर झालेले निकाल तथा व्यापक विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता यावा तसेच कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा असून, प्रवेश देऊन जागा रिक्त राहिल्यास महाविद्यालयांनी गुणवत्ता यादी जाहीर करून विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करावे, असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले.
महविद्यालयाचा अर्ज भरणेही अनिवार्य
प्रथम वर्ष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या https://mu.ac.in/admission या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन प्रवेशपूर्व ऑनलाइन नावनोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे, त्या महाविद्यालयाचा संबंधित अभ्यासक्रमांसाठीचा ऑनलाइन अर्जही भरणे अनिवार्य असल्याचेही रौंदळे यांनी सांगितले.
