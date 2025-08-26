बदलत्या काश्मीरचे अनोखे चित्रदर्शन
मुंबईत छायाचित्रकार आशीष शर्मा यांच्या चित्रप्रदर्शनाला सुरुवात
मुंबई, ता. २६ ः भारताचा स्वर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काश्मीरमधील मागील काही वर्षांमध्ये बदललेले जीवनमान, आर्थिक विकास, येथील कला, संस्कृती, स्थानिकांच्या जगण्यातील मोकळेपणा आदींचे दर्शन घडवणारे अनोखे चित्रदर्शन नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे सुरू आहे. ‘सेव द डेट’ या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २५) झाले असून, ५ सप्टेंबरपर्यंत येथे कलारसिकांना भेट देता येणार आहे.
ज्येष्ठ छायाचित्रकार आशीष शर्मा यांनी मागील काही वर्षांत जम्मूच्या विविध भागांमध्ये जाऊन काढलेल्या चित्रांचे हे प्रदर्शन असून, वैष्णोदेवीपासून ते काश्मीरच्या आजूबाजूला शेती पिकवणारे शेतकरी, झेलम नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले शहर आदींची सुंदर छायाचित्रे शर्मा यांनी काढली आहेत. या छायाचित्रांचे काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथे ‘रीइमॅजिनिंग जम्मू अँड काश्मीर : ए पिक्टोरियल जर्नी’ या नावाने प्रकाशन झाले आहे. याच पुस्तकातील मोजक्या ५० चित्रांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे.
येथे मांडण्यात आलेले प्रत्येक छायाचित्र जम्मू आणि काश्मीरच्या बारमाही जीवनाचे, गुणधर्मांचे, तेथील वास्तवाचे दर्शन घडवते. दल लेक परिसरात आई आणि एक मुलगी एका लहानशा बोटीतून प्रवास करताना टिपलेले छायाचित्र लक्ष वेधून घेते. चित्रप्रदर्शनाची सुरुवात वैष्णोदेवीच्या अत्यंत सुंदर चित्राने होते. दल लेकमधील बोटीवर भाजीपाला विक्रेती करणारे स्थानिक तर बुधगाम जिल्ह्यात अक्रोड वाळवताना काश्मिरी महिला, यासोबतच श्रीनगर परिसरातील बाजार, लहान मोठ्या गल्ल्या, हॉटेल्स, बर्फाने माखलेले डोंगर, शेषनाग लेकचे ट्रेकिंगसाठीचे नयनरम्य दृश्य, काश्मीरमधल्या जुन्या घराची चित्रे, बर्फाचा मोठा वर्षाव होत असताना येथील जवान सुरक्षा करतानाचे चित्र, पहेलगावचे सौंदर्य अशी असंख्य चित्रे मनाला मोहित करतात.
लोकप्रिय पर्यटन स्थळांव्यतिरिक्त जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक कमी ज्ञात स्थळे यात शेती, पवित्र तीर्थक्षेत्रे व कला आणि हस्तकला यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चित्रे काढण्यात आली. काश्मीर व्हॅलेतील शंकराचार्याचे मंदिर, जम्मू येथील गुरुद्वारा, रघुनाथ मंदिर आणि मंदिर समूह अशी अनेक चित्रे येथील बदललेले जीवन रेखाटत आहेत.
- आशिष शर्मा, छायाचित्रकार
