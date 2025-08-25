मुंबईत पाेलिसांचे ‘शुभ कार्येषु सर्वदा’!
बंदाेबस्तावर २० हजारांची फाैज; गर्दीवर सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे नजर
मुंबई, ता. २५ : गणेशाेत्सव निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी मुंबई पाेलिसांनी कंबर कसली आहे. या काळात शहरात २० हजार पाेलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. पाेलिसांसह सीसीटीव्ही, ड्राेनद्वारे संवेदनशील वस्त्या आणि ठिकाणांवर करडी नजर राहणार आहे. अंतर्गत सुरक्षेसह शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जय्यत तयारी केल्याचे पाेलिस आयुक्तालयाने स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवात भाविकांची प्रचंड गर्दी हाेते. लालबाग-परळसह शहरातील इतर भागांतही गणेश मंडळांनी उभारलेले वैविध्यपूर्ण देखावे आणि गणेश दर्शनासाठी एकाच वेळी हजाराे भाविक येतात. दहशतवाद्यांच्या कायम निशाण्यावर असलेल्या या शहरात गर्दीची संधी साधून दहशतवादी कृती, घातपात घडू नये याबाबत पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. त्यात सागरी हद्दीसह मोक्याच्या ठिकाणांवरील बंदाेबस्त आणि गस्त वाढवली असून, परदेशी नागरिकांसह गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लाेकांना स्थानबद्ध केले जात आहे.
दोन आठवड्यांपासून शहरातील पाच प्रादेशिक विभागांच्या अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांनी आपापल्या हद्दीतील सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन त्यांना सूचना दिल्या. त्यात आयुक्तालयाने जारी केलेल्या डीजे, ड्रोनबंदी आदी आदेशांसह वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी केलेल्या नियोजनाचे काटेकोर पालन करणे, मंडपाभोवती सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, स्वयंसेवक नेमून गर्दीचे नियोजन करणे इत्यादी महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश आहे.
पाच हजार सीसीटीव्ही
मुख्य आणि पाच प्रादेशिक नियंत्रण कक्षांतून पोलिस सुमारे पाच हजारांहून अधिक सीसीटीव्हीद्वारे शहरातील घडामोडींवर २४ तास लक्ष ठेवणार आहेत. लालबाग-परळप्रमाणे गर्दी होणारी ठिकाणे, विसर्जन स्थळांवर सीसीटीव्हीसह ड्रोनद्वारे नजर राहणार आहे.
सशस्त्र तुकड्या सज्ज
संपूर्ण गणेशोत्सव काळात शहरात २० हजार पोलिस मनुष्यबळ तैनात असेल. त्यात ३६ पोलिस उपआयुक्त, ५१ सहाय्यक आयुक्त, २,६३७ अधिकारी आणि १४,४३० पोलिस अंमलदारांचा समावेश असेल. याशिवाय भाषिक, धार्मिक, राजकीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील वस्त्या, ठिकाणांसह प्रसिद्ध मंडळे आणि विसर्जनस्थळांवर राज्य राखीव पोलिस बल, शीघ्र कृती दल, दंगल नियंत्रण पथक अशा सशस्त्र तुकड्या तैनात असतील, असे सांगण्यात आले.
पोलिसांचे आवाहन
नियमांचे भान ठेवून गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करावा, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, बेवारस वस्तू किंवा संशयित व्यक्ती आढळल्यास बंदोबस्तावरील पोलिसांशी संपर्क साधावा.
