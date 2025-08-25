जरांगेंनी मर्यादेत बोलावे!
जरांगेंनी मर्यादेत बोलावे!
प्रवीण दरेकरांचा थेट इशारा
मुंबई, ता. २५ : बीडमधील सभेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईविषयी अपमानास्पद भाष्य केल्यावरून, भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी, जरांगे यांनी मर्यादेत बोलावे, अन्यथा त्यांनाही सोडणार नाही, असा थेट इशारा दिला.
दरेकर यांनी सोमवारी (ता. २५) याबाबत अत्यंत आक्रमक शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत जरांगे यांना असलेल्या प्रचंड व्यक्तीद्वेषातून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आईचा अपमान केला, मग जरांगे यांना आम्ही सुपारीखोर, चिंधीचोर म्हणावे का, जरांगेंनी मर्यादेत बोलावे. मराठा समाज ही स्वतःच्या बापाचीच मालकी आहे, अशा भूमिकेतून बोलणार असाल, तर तुम्हालाही आम्ही सोडणार नाही,’ असा थेट इशाराच त्यांनी दिला. मराठा समाजावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सुसंस्कृतपणाचे संस्कार आहेत, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईचा अपमान करणे हा विकृतपणा आहे. असा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारी कुठलीही व्यक्ती करू शकत नाही, असेही दरेकर म्हणाले. तसेच जरांगेंनी आंदोलन करावे, पण देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या आईवरून काही बोललात तर जशास तसे उत्तर द्यावे लागेल. मुख्यमंत्री सहनशील आहेत. ते चर्चा करतील, अन्य पर्यायी मार्गही काढतील, असेही दरेकर म्हणाले. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी काही केले नाही. ३० ते ४० वर्षे ज्यांनी या राज्याचे नेतृत्व केले, मराठ्यांच्या नावावर राजकारण केले त्यांनाही मराठ्यांविषयी कधी आपुलकी वाटली नाही, तर आता मराठा आरक्षण देणाऱ्या फडणवीस यांना विनाकारण लक्ष्य केले जात आहे, असाही दावा दरेकर यांनी केला.
पडद्यामागचे खरे सूत्रधार कोण
‘यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र आहे. योग्य वेळी ते बाहेर येईलच. पडद्यामागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, या सगळ्याला अर्थपुरवठा कोण करत आहे, कोण व्यवस्था लावत आहे, हे कळेलच. कारण देवेंद्र फडणवीस राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात भक्कम झालेत. त्यांना निवडणुकीत हरवू शकत नाही, मग असा रडीचा डाव खेळायचा असा प्रयत्न आहे,’ असा आरोपही दरेकरांनी केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.