संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः ‘संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठान’च्या नव्याने प्रकाशित झालेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन नुकतेच सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आले. मुंबईतील प्रभादेवी येथील यशवंत भवन सभागृहात शिक्षक आणि नागरिकांच्या उपस्थितीत हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला उद्योगपती डॉ. अजित गुंजीकर, विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री गोविंद शेंडे, मुंबई प्रदेशाचे धर्मपुंज विभागप्रमुख संजय मुद्राळे, प्रतिष्ठानचे संस्थापक विश्वस्त मोहन सालेकर यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. गेल्या २२ वर्षांपासून प्रतिष्ठान शालेय विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती आणि जीवनमूल्यांचे शिक्षण देत आहे. संस्थेचे काम २३ राज्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्रातील चौदाशे शाळांमधील एक लाख पन्नास हजार विद्यार्थी या उपक्रमात सामील झाले आहेत. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना आशीष शेलार यांनी आपली कुटुंब व्यवस्था कोसळत असून, शाळा केवळ परीक्षार्थी निर्माण करणारे कारखाने बनत आहेत. अशा काळात प्राचीन धर्मग्रंथांमधील कथांच्या मदतीने मुलांच्या मनात चांगले संस्कार बिंबवण्याचे काम संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठान करत आहे. या वेळी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती समन्वयक गौरव कुलकर्णी यांनी दिली.
