गणपती बाप्पाच्या आगमनावर पावसाचे सावट
मुंबईला पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबईत पावसाचा जोर कायम राहणार असून, हवामान विभागाने सोमवारी (ता. २५) पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याच दरम्यान बुधवारी (ता.२७) गणपती बाप्पाचे आगमन होत असून, त्यावरही पावसाचे सावट आहे.
मुंबईतील अनेक भागांत सोमवारी पावसाने हजेरी लावली. पावसाचा जोर अधिक नसला तरी अधूनमधून संततधार सुरूच होती. दिवसभर आकाशही भरून आले होते. पुढील दोन दिवस शहर आणि उपनगरांत पावसाची तीव्रता वाढणार असून, काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आकाश ढगाळ राहणार आहे. दिवसभरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल, तर रात्री आणि सकाळच्या वेळी अधूनमधून जोरदार सरींसह वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस इतके राहणार असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले.
