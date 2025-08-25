कॅनरा बँक फसवणूक प्रकरणी अमित थेपडे अटकेत
मुंबई, ता.२५ : कॅनरा बँकेची तब्बल ११७.०६ कोटींना फसवणूक केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अमित थेपडे याला दक्षिण मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमधून रविवारी (ता.२४) अटक केली. ही अटक टाळण्यासाठी अमित गेल्या दोन महिन्यांपासून या हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होता.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार अटकेनंतर हॉटेलमधील अमित राहत असलेल्या खोलीची झाडाझडती घेण्यात आली तेव्हा ५० हून अधिक बँक खात्यांचे तपशील प्राप्त झाले. ती खाती गोठविण्यात आली. त्यासोबत ९.५ लाख रुपयांची रोकड, २.३३ कोटी किमतीचे सोने-चांदी व हिरेजडित दागिने, दोन महागडी वाहने आणि दोन डिजिटल उपकरणेही सापडली. या उपकरणांमध्ये गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे असावेत, असा संशय आहे. अटकेनंतर आरोपीला विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला पाच दिवस ईडी कोठडीत सुनावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (पुणे) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने या प्रकरणात समांतर तपास सुरू केला होता. थापडे याच्या गॅलॅक्सी कन्स्ट्रक्शन अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि मिटसम एंटरप्रायझेस या दोन कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले होते. थेपडे याने काही मालमत्ता तारण ठेवून कॅनरा बँकेकडून कर्ज घेतले होते. पुढे या मालमत्ता आधीच तिसऱ्या व्यक्तीस विकलेल्या किंवा अन्य वित्त संस्थांकडे तारण ठेवलेल्या आहेत, असे तपासातून पुढे आले. कर्ज रक्कम थेपडे याने वैयक्तिक कारणांसाठी वापरली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
