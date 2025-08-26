विद्यार्थ्याला रिक्षाचालकाची मारहाण
व्हिडिओ व्हायरल; परिवहन विभागाकडून रिक्षा जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : विद्यार्थ्याला रिक्षातून जबरदस्तीने खाली उतरवून भररस्त्यावरच त्याला रिक्षाचालकाने मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेचा सोमवारी (ता. २५) व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिस आणि अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ)ने आरोपी रिक्षाचालकाची रिक्षा जप्त केली आहे, तसेच त्याचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
समाजमाध्यामांवर व्हायरल झालेल्या १६ सेकंदांच्या या व्हिडिओ क्लिपमध्ये एक वृद्ध रिक्षाचालक भाड्याच्या वादातून एका कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची कॉलर धरून त्याला मारहाण करीत असल्याचे दिसते. यामध्ये हा तरुण रिक्षाचालकाची माफी मागतो; मात्र रिक्षाचालक त्याला कानशिलात लगावत शिवीगाळ करीत असल्याचे दिसते. गर्दीच्या ठिकाणी ही घटना घडूनदेखील त्या मुलाला वाचविण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. त्यातच हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीनेही मदतीचा प्रयत्न न करता चित्रीकरण केले. यामुळे समाजमाध्यामांवर संतापाची लाट उसळली. या व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत मुंबई पोलिस आणि अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने आरोपी रिक्षाचालकाचा शोध घेऊन रिक्षा जप्त केली. तसेच त्याचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
भाडे देण्यास नकार दिल्याचा दावा
दरम्यान, पीडित मुलगा किंवा त्याच्या कुटुंबाने अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. चौकशीत चालकाने आरोप फेटाळून लावत भाडे न भरल्यामुळे हा वाद झाला. या मुलाने १४० रुपयांचे भाडे देण्यास नकार दिल्याचा दावा केला.
