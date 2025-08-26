दागिने बनविणाऱ्या कंपन्यांची फसवणूक
दागिने बनविणाऱ्या कंपन्यांची फसवणूक
एमआयडीसी पोलिसांकडून भामटा अटकेत
मुंबई, ता. २६ : प्रसिद्ध चंदुकाका सराफ कंपनीचा मालक असल्याचे भासवून मुंबईतील सोन्या-चांदीचे दागिने बनविणाऱ्या कंपन्यांची फसवणूक करणाऱ्या भामट्यास एमआयडीसी पोलिसांनी सोमवारी (ता. २५) बेड्या ठोकल्या. कार्तिक शहा असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून ३१.५८ लाख रुपये किमतीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले.
आरोपीने शहरातील शासकीय नियंत्रण नसलेल्या सोन्याचे दागिने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यात एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मनी ज्वेल्स एक्स्पर्ट विथ बेटर डायमंड आणि कलिस्ता ज्वेलर्स या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. त्या व्यतिरिक्त शहा याने अन्य कंपन्यांनाही फसविल्याची माहिती पुढे येत असून त्याची खातरजमा सुरू असल्याचे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र वाणी यांनी सांगितले. मुंबईत राहणाऱ्या शहा याने पुण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी सराफा व्यवसाय पसरलेल्या चंदुकाका सराफ कंपनीच्या मालकांशी इंटरनॅशनल जेमोलॉजिकल इन्स्टिट्यूटचा (आंतरराष्ट्रीय हिरे परीक्षण संस्था) प्रतिनिधी असल्याचे भासवून संपर्क साधला. आपले जीएसटी प्रमाणपत्र अद्ययावत करावे लागेल, असे सांगितले. यानिमित्ताने चंदुकाका सराफ कंपनीचे जीएसटी प्रमाणपत्र मिळवले. त्याआधारे त्याने मुंबईतील संबंधित कंपन्यांशी चंदुकाका सराफचे मालक म्हणून संपर्क साधला. मुंबईत नवे ज्वेलरी शोरूम सुरू करण्याच्या निमित्ताने या कंपन्यांकडून त्याने एकूण ३१.५८ लाख रुपये किमतीचे दागिने घेतले. या कंपन्यांना विश्वास बसावा म्हणून आरोपीने चंदुकाका सराफ कंपनीचे जीएसटी सर्टिफिकेटचा क्रेडिट नोट म्हणून वापरल्याचे सांगण्यात आले.
