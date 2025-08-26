मराठी माणसाच्या रोजगारात शिवसेनेचाच अडथळा
छळ झालेल्या कुटुंबाची मिरवणुकीत निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून फूड व्हॅन घेतलेल्या एका मराठी तरुणाला शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याकडून थेट हप्त्याची मागणी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘व्यवसाय करायचा असेल तर मला पैसे द्यावे लागतील,’ अशी अट घातल्यामुळे लोअर परळ येथील कमल भेंडवळकर आणि सुनील भेंडवळकर हे पती-पत्नी हतबल झाले असून, त्यांनी लोअर परळ येथील गणपती मिरवणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे.
सुनील भेंडवळकर यांनी सांगितले, की अवनी संस्थेमार्फत ६ जूनला फूड व्हॅन घेतली. मात्र ती ताब्यात घेऊन काही तास झाले आणि शिवसेना पक्षातील पदाधिकाऱ्याची त्यांना फोनवरून धमकी मिळाली. ‘गाडी उभी ठेव; पण व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर हप्ता भरावा लागेल.’ या दबावामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून व्हॅन सुरूच करता आलेली नाही. दरमहा २२ हजारांचा बँकेचा हप्ता असून, आतापर्यंत तब्बल ६६ हजार रुपये थकले आहेत. कमाई शून्य, पण बँकेचे हप्ते मात्र सुरू आहेत, अशी व्यथा कमल भेंडवळकर यांनी मांडली. या अन्यायामुळे भेंडवळकर यांचे मानसिक आरोग्य बिघडले असून, त्यांनी जे. जे. रुग्णालयात उपचार घेतल्याचे कुटुंबीय सांगतात. ‘माझी व्हॅन वाहतुकीला अडथळा न आणणाऱ्या ठिकाणी उभी आहे. स्थानिक रहिवाशांनाही काही हरकत नाही; तरीही केवळ पैशासाठी मला रोखले जात आहे,’ असा सुनील भेंडवळकर यांचा आरोप आहे. आपली व्यथा वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचावी म्हणून भेंडवळकर कुटुंबीयांनी गणेशमूर्ती आगमनाच्या मिरवणुकीत सोमवारी (ता. २५) फलक घेऊन निदर्शन केली. ‘शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याचा हा अडथळा पक्षश्रेष्ठींनी दूर करावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, त्याची दखल अजून घेतलेली नाही. ‘ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी ती नोंदवून घेतली नाही,’ असा गंभीर आरोप भेंडवळकरांनी केला आहे.
व्यवसाय करावा म्हणून पतीने नोकरी सोडून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून फूड व्हॅन घेतली. व्यवसाय सुरू होण्याआधीच हप्तेखोरीचा सामना करावा लागतोय. कमाई नाही, पण बँकेचे हप्ते सुरू आहेत. यामुळे पतीचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आयुष्य नकोसे वाटायला लागले आहे.
- कमल भेंडवळकर, पीडित
माझी व्हॅन रहदारीला अडथळा न आणणाऱ्या ठिकाणी उभी आहे. स्थानिक रहिवाशांनाही काही आक्षेप नाही; तरीही शिवसेना पदाधिकाऱ्याने मला पैसे द्यायची सक्ती केली. मराठी तरुण रोजगार करायला लागला तर असे अडथळे घालायचे का? नेमके हे कुणाचं राज्य आहे?
- सुनील भेंडवळकर, पीडित
