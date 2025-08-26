शहरात पनीरऐवजी ‘चीज ॲनालॉग’ची विक्री
अँटॉप हिल येथे कारवाई
मुंबई, ता. २६ ः शहरात पारंपरिक पद्धतीने तयार होणाऱ्या अस्सल पनीरऐवजी दुधाची भुकटी आणि रसायनांच्या मिश्रणाने तयार केल्या जाणाऱ्या हलक्या प्रतीच्या चीज ॲनालॉगची सर्रास विक्री सुरू असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. गुन्हे शाखेच्या नियंत्रण पथकाने अँटॉप हिल परिसरात अस्सल पनीर म्हणून नागरिकांसह, दुग्धालये, हॉटेलांना विक्री होणारे ५५० किलो चीज ॲनालॉग जप्त केले. या कारवाईत अन्न व औषध प्रशासनालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही भाग घेतला.
बटर, चीज किंवा पनीर आदी दुग्धजन्य पदार्थ दूध, मलईपासून तयार केले जातात, मात्र चीज ॲनालॉग तयार करणारे दुधाची भुकटी, पाम तेल, विविध रसायने वापरून चीज, पनीरचे उत्पादन घेतात. हे हलक्या प्रतीचे चीज, पनीर मानवी आरोग्यास अपायकारक ठरू शकते. भारतात चीज ॲनालॉगची विक्री नियंत्रित असून, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने अशा उत्पादनांवर ठळक शब्दांत चीज ॲनालॉग असे लिहिण्याचे बंधन घातले आहे, मात्र अधिकाधिक नफा कमावण्याच्या हेतूने उत्पादक आणि विक्रेते हे पदार्थ अस्सल म्हणून विकत असल्याचे, पोलिसांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांचे आवाहन
विश्वसनीय ब्रँड किंवा लेबलबद्ध पॅकिंगमध्ये उपलब्ध पनीर किंवा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ विकत घ्यावेत. सुटे, लेबल नसलेले पदार्थ टाळावेत. अस्सल पनीर दाणेदार तर बनावट पनीर मेणासारखे असते. यातला फरक लक्षात घ्यावा.
व्यापाऱ्यांना इशारा
भेसळयुक्त पदार्थ साठवणे, विकणे गुन्हा असून, तसे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा व्यापाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
