गणेश पुजेसाठी पाच हजार भटजी मुंबईत दाखल
गणेश पूजेसाठी पाच हजार भटजी मुंबईत दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी घरी ब्राह्मणांना बोलावून शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजा केली जाते, मात्र काळाच्या ओघात गणपती बसविणाऱ्यांची संख्या वाढली, मराठी भटजी कमी पडू लागले. मुंबईतील पूजेसाठी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे पाच हजार भटजी मुंबईत दाखल झाले आहेत. हे भटजी दरवर्षी गणेशोत्सव काळात मुंबईत येतात.
मुंबई पालिकेच्या २०२४च्या आकडेवारीनुसार पालिका क्षेत्रात दीड लाख घरगुती गणपती आहेत; तर १० हजार सार्वजनिक मंडळे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरे करतात. बहुतांश सार्वजनिक मंडळातील गणपती प्रतिष्ठापनेसाठी भटजी येतात. या दिवशी भटजींना खूप मागणी असते. या एका दिवसात एक भटजी १० ते १२ गणपतींची प्रतिष्ठापना करतात. सध्याच्या घडीला घरगुती गणपतींची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी १,००० रुपयांपासून ते २,५०० रुपये घेतले जातात, त्यामध्ये उत्तर पूजेचा समावेश आहे. सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी २,१०० ते ५,००० रुपये घेतले जातात. सार्वजनिक मंडळाच्या गणपतीच्या स्थापनेसाठीची दक्षिणा वेगवेगळी असते. दरम्यान, नागरिकांना भटजी आपल्या वेळेनुसार मिळत नसल्यामुळे काही जण यूट्युबचा आधार घेऊन स्वतःच पूजा करतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.