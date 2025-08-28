मुंबईतील १६ टक्के नवजात बालकांमध्ये श्रवणदोष
मुंबईतील १६ टक्के नवजात बालकांमध्ये श्रवणदोष
कामा रुग्णालयाच्या अभ्यासातून उघड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महिला आणि नवजात बालकांच्या उपचारांसाठी समर्पित असलेल्या कामा अँड आल्ब्लेस रुग्णालयात जन्मलेल्या १६ टक्के नवजात बालकांमध्ये श्रवणदोष असल्याचे आढळून आले आहे. या सर्व बालकांना योग्यरित्या ऐकू यावे, यासाठी उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज आहे की, जगभरातील प्रत्येक १,००० नवजात बालकांपैकी तीन बालकांमध्ये श्रवणदोष आहे. भारताचे २०११ चे आकडेही याच्याशी जुळतात.
कामा रुग्णालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बहिरेपणावर काम करणाऱ्या इंटिग्रेटेड या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने नवजात बालकांची तपासणी सुरू केली होती. रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे म्हणाले की, नोव्हेंबरपासून १५२ मुलांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी, २५ नवजात बालकांमध्ये श्रवणदोष असल्याचे आढळून आले. कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय फक्त महिला आणि मुलांच्या उपचारांसाठीचे मुख्य रुग्णालय आहे.
जन्मजात बहिरेपणावर उपचार शक्य
केईएम रुग्णालयाच्या कान-नाक-घसा विभागाच्या प्रमुख व प्राध्यापक डॉ. हेतल मारफातिया यांच्या मते, कमी ऐकू येणाऱ्या किंवा बहिरेपणा असलेल्या मुलांवर उपचार करणे शक्य आहे, परंतु यासाठी, हा आजार वेळेवर शोधणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर अशा मुलांसाठी जन्माच्या वेळी ओएई चाचणी केली, तर ते मूल व्यवस्थित ऐकू शकते की नाही, हे कळू शकते. त्यानंतर कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेद्वारे ते सुधारता येते.
नोव्हेंबर २०२४ पासून १५२ नवजात बालकांची तपासणी
डॉ. पालवे म्हणाले की, जन्मानंतर ४८ ते ७२ तासांच्या आत प्रत्येक बाळाची ओएई (ओटोअॅकॉस्टिक एमिशन) चाचणी केली जाते. ही चाचणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नवजात आणि मुलांमध्ये श्रवण क्षमता लवकर ओळखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ही चाचणी अवघड नसते. आतील कानाच्या बाजूला कोणतीही समस्या उद्भवत नाही.
अशा प्रकारे केला जातो तपास
कानात एक लहान प्रोब किंवा इअरफोन बसवला जातो. प्रोबद्वारे काही ध्वनी कानात पाठवले जातात. आतील कानात असलेल्या केसांच्या पेशी ध्वनीला प्रतिसाद म्हणून थोडासा आवाज निर्माण करतात. प्रोबमध्ये बसवलेला मायक्रोफोन हा परत येणारा आवाज मोजतो. त्यानंतर प्रतिध्वनी मॉनिटर स्क्रीनवर दिसते.
