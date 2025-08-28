पारंपरिक साहित्यापासून बनवला ८०० किलोचा मोदक
पारंपरिक साहित्यापासून बनवला ८०० किलोचा मोदक
‘गिरगावचा राजा’ची ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’त नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, २८ ः पारंपरिक साहित्य वापरून तब्बल ८०० किलो वजनाच्या मोदकाच्या लोकार्पणाचा सोहळा मुंबईतील प्रसिद्ध ‘गिरगावचा राजा’ मंडपात झाला. फॉर्च्युन फूड्सने हा मोदक बनवला आहे. वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडियाने ‘पारंपरिक साहित्यापासून बनवलेला सर्वात मोठा मोदक’ या मोदकाची नोंद केली आहे.
कार्यक्रमानंतर हा रेकॉर्ड ब्रेक मोदक प्रसाद म्हणून वितरित करण्यात आला, शेकडो भक्तांनी या मोदकाचा आनंद आणि आशीर्वाद लुटला. १९२८ मध्ये स्थापन झालेला ‘गिरगावचा राजा’ हा मुंबईतील सर्वात जुन्या आणि मानाच्या सार्वजनिक गणेश मंडळांपैकी एक आहे.
शाडू मातीच्या पर्यावरणपूरक मूर्तीमुळे आणि झगमगाटाऐवजी परंपरेला दिलेल्या प्राधान्यामुळे या मंडळाला विशेष ओळख मिळाली आहे. यावर्षी विक्रमी मोदकाच्या लोकार्पणाने या परंपरेला एक नवा आयाम मिळाला आणि सणांच्या काळात लोकांना एकत्र आणणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या चिरंतन भूमिकेची पुन्हा आठवण झाल्याचे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्याने सागितले. फॉर्च्युन कंपनीच्या बेसन, साखर, दूध आणि माव्यापासून बनवलेला हा भव्य मोदक मंडपाचे मुख्य आकर्षण ठरला.
गिरगावचा राजा हा नेहमीच भक्ती आणि समुदाय भावनेचा उत्सव राहिला आहे. यावर्षी फॉर्च्युनने सादर केलेल्या विक्रमी मोदकामुळे आमच्या उत्साहात नव्या आनंदाची भर पडली. ही परंपरा आणि भव्यतेचं सुंदर मिश्रण ठरलेली ऐतिहासिक घटना होती.
- गणेश लिंगायत, सचिव, गिरगावचा राजा मंडळ
दैनंदिन जेवण असो वा सणासुदीचे जेवणावळी. पारंपरिक साहित्य वापरून सर्वात मोठा मोदक साकारण्यामागे आमचा उद्देश होता की गणेशोत्सव भव्य पातळीवर साजरा करताना आपल्या परंपरेलाही मान द्यावा.
मुकेश मिश्रा,
जॉइंट प्रेसिडेंट-सेल्स अँड मार्केटिंग, फॉर्च्युन
