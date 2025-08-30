प्रकार एक मधुमेही रुग्णावर स्वादुपिंड-किडनी प्रत्यारोपण
इन्सुलिन आणि डायलिसिसपासून सुटका
मुंबई, ता. ३० : कोलकात्यातील २५ वर्षांच्या ऋषी शर्माला नानावटी मॅक्स सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी नवसंजीवनी दिली. विद्यार्थी तीन वर्षांपासून प्रकार एक मधुमेहाने त्रस्त होता. त्यामुळे एकाच वेळी स्वादुपिंड-किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे केले गेले, ज्यामुळे त्याला आयुष्यभराच्या इन्सुलिन इंजेक्शन्स आणि डायलिसिसपासून सुटका मिळाली.
रुग्णालयाचे वरिष्ठ संचालक डॉ. जतीन कोठारी, यकृत आणि बहुअवयव प्रत्यारोपणचे संचालक डॉ. गौरव चौबळ यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांच्या टीमने तब्बल चार तास ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया केली. अनियंत्रित मधुमेहामुळे ऋषीला लहानपणापासून इन्सुलिनवर अवलंबून राहावे लागत होते. डोळ्यांचे नुकसान, विकासात अडथळे, तीन वर्षांपूर्वी मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे त्याला पूर्णपणे डायलिसिसवर टाकले. रुग्णालयात संपर्क केल्यावर त्याला स्वादुपिंड-किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. अवयवदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ऋषीला मेंदूमध्ये अंतर्गत रक्तस्राव झालेल्या एका ४१ वर्षीय रुग्णाने मृत्यूपश्चात केलेल्या अवयवदानातून अवयव मिळाले. मेंदूमृत दात्याने स्वादुपिंड, किडनी, यकृत आणि हृदयदान केले. किडनी आणि स्वादुपिंड या दोन्हींसाठी ऋषी योग्य असल्याचे आढळून आले.
डॉ. जतीन कोठारी यांनी सांगितले, मधुमेहामुळे मूत्रपिंड निकामी झालेला प्रत्येक व्यक्ती या एकाच वेळी प्रक्रियेसाठी पात्र ठरतोच असे नाही. इन्सुलिनवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या प्रकार एक मधुमेहाच्या ज्या रुग्णांना शेवटच्या टप्प्यातील किडनी आजार झाला आहे, फक्त त्यांनाच स्वादुपिंड- किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला जातो. हे दोन्ही अवयव एकत्र प्रत्यारोपण करून आम्हाला त्याच्या मूत्रपिंड निकामी होण्यावर उपचार करता आले. ही सर्जरी तब्बल चार तास चालली. त्याला काहीच दिवसांपूर्वी डिस्चार्ज दिला गेला.
