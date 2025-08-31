कांदिवली शताब्दीमध्ये मिळणार अपंगत्व प्रमाणपत्र
कांदिवली शताब्दीमध्ये मिळणार अपंगत्व प्रमाणपत्र
डोळे, ईएनटी, कुष्ठरुग्णांना जास्त दूर जाण्याची गरज नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या दिव्यांगांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. विशेषतः डोळे, कान-नाक-घसा आणि कुष्ठरोगामुळे अपंगत्व असलेल्या लोकांना आता अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी कूपर किंवा इतर दूरच्या रुग्णालयांमध्ये धावावे लागणार नाही. त्यांना आता हे प्रमाणपत्र फक्त कांदिवली येथील पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात (शताब्दी) मिळेल.
अपंगत्व प्रमाणपत्र फक्त मुंबईतील निवडक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दिले जाते. पालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांबद्दल बोलायचे झाले तर फक्त राजावाडी रुग्णालयच डोळे आणि हाडांशी संबंधित अपंगत्वसंबंधित तपासणी होते आणि प्रमाणपत्र दिले जाते. पश्चिम उपनगरांमधील लोकांना अजूनही विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जावे लागते. दहिसर, बोरिवली आणि मालाड येथे राहणाऱ्या अपंगांना कूपर रुग्णालयात जावे लागते. रुग्णालयाच्या अंतरामुळे वाहतुकीत खूप अडचण येते. विशेषतः ज्या पालकांची मुले अपंगत्वाने ग्रस्त आहेत, त्यांच्यासाठी ही समस्या वाढते. आता पश्चिम उपनगरातील कांदिवलीतील शताब्दी रुग्णालयात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता म्हणाले, की आता प्रमाणपत्रासाठी यूडीआयडी वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. अपॉइंटमेंट घेतल्यानंतर अर्जदारांची रुग्णालयात तपासणी केली जाईल आणि येथून प्रमाणपत्र दिले जाईल.
सध्या ही सुविधा फक्त नेत्ररोग (डोळा), ईएनटी (कान-नाक-घसा) आणि कुष्ठरोगाशी संबंधित अपंगांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. दर बुधवारी अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयात एक विशेष ओपीडी आयोजित केली जाईल. स्थानिक लोकांची ही सुविधा जवळच्या रुग्णालयात उपलब्ध असावी, जेणेकरून त्यांना महिनोंमहिने धावपळ करावी लागू नये, अशी दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. आठ महिन्यांचा सतत पाठपुरावा आणि प्रक्रियांनंतर अखेर ती मंजूर झाली आणि आता ही सेवा सुरू झाली आहे. या उपक्रमामुळे परिसरातील दिव्यांगांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी अनावश्यक वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागणार नाही.
