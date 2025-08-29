आंदोलनाचा हॉटेल, स्टॉलचालकांना फटका
आंदोलनाचा हॉटेल, स्टॉलचालकांना फटका
प्रशासनाकडून खाऊ गल्ली बंद; आंदोलकांची तारांबळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीएसएमटी परिसरातील दुकाने आणि हॉटेल प्रशासनाकडून बंद करण्यात आली आहेत. दुकाने बंद ठेवावी लागल्यामुळे प्रत्येक स्टॉलधारकास मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, तर दुसरीकडे आंदोलकांची जेवणासाठी तारांबळ उडाली.
सीएसएमटीचा भुयारी मार्ग व बाहेरील खाऊ गल्ली तशी दररोज गजबजलेली असते; मात्र हा भुयारी मार्ग शुक्रवारी (ता. २९) मराठा आंदोलकांनी गजबजला. या आंदोलनामुळे भुयारी मार्गातील सर्व दुकाने व खाऊ गल्ली बंद करण्यात आली. या परिसरात मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव ठिकठिकाणी मिळेल तिथे आपल्या गाड्या उभ्या करून जमिनीवरच बसले. आंदोलकांनी सोबतच्या वाहनांमधून रेशन व जेवण तयार करण्याचे साहित्य आणले आहे. त्यामुळे अन्नपदार्थांची दुकाने बंद झाल्याचा तेवढासा त्रास आंदोलकांना झाला नसल्याचे चित्र होते.
खाऊ गल्ली बंद, जेवणाची आबाळ
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीएसएमटी परिसरातील खाऊ गल्ली बंद करण्यात आल्यामुळे काही आंदोलकांचे हाल झाले. तर आंदोलकांच्या जेवणाच्या गाड्या नवी मुंबईत अडविण्यात आल्या. त्यामुळे संतप्त आंदोलकांनी महात्मा गांधी रोड बंद पाडला. त्यामुळे अनेक आंदोलकांना चहा-पाण्यावर भागवावे लागले.
....
मराठा आंदोलनामुळे आम्ही आमची दुकाने स्वतःहून बंद ठेवलेली आहेत. कुठल्याही प्रकारची गडबड अथवा गोंधळ होऊ नये, या दृष्टीने पोलिसांच्या सांगण्यावरून आम्ही दुकाने बंद ठेवलेली आहेत.
- कमलेश शर्मा, सीएसएमटी परिसरातील दुकानदार
...
खरेतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमल्यामुळे आमच्यासाठी व्यवसायाची मोठी संधी होती; मात्र आमची दुकाने बंद ठेवल्यामुळे आमचे मोठे नुकसान झाले आहे.
- अरविंद भानुशाली, सीएसटीएम भुयारी मार्गावरील टी स्टॉलधारक
जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे; पण ती तेवढी पुरेशी नाही. त्यामुळे बाहेर जाऊन नाश्ता करण्याचा एक पर्याय होता.
परंतु दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे आमची गैरसोय झाली असून, चहावर भागवावे लागत आहे.
- करण शिंदे, आंदोलक, परभणी
आम्ही सकाळी गाडीमध्येच नाष्टा केला होता. आता जेवण येणार आहे; परंतु ते इतर बांधवांना पुरेल की नाही, यामुळे आम्ही खाऊ गल्लीत काही थोडेसे खाण्यासाठी आलो होतो, परंतु इथली दुकाने बंद आहेत.
- दीपक शिंदे, आंदोलक, परभणी
आम्ही आंदोलनासाठी वसईतून मुंबईत आलो आहोत. सकाळी नाश्ता करून आलो होतो. आता जेवण करण्यासाठी बाहेर पडलो आहोत, मात्र खाण्याची दुकाने बंद आहेत.
- आकाश लंगडे, आंदोलक, वसई
आम्ही अहिल्यानगर येथून आलो आहोत. मराठा बांधव मोठ्या संख्येने येथे आले आहेत. जेवणाच्या गाड्या अडवल्याने आमची गैरसोय झाली आहे.
- गोरख दळवी, आंदोलक, अहिल्यानगर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.