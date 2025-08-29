दक्षिण मुंबईतील वाहतूक दिवसभर ठप्प
दक्षिण मुंबईतील वाहतूक दिवसभर ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. २९) साडेसहा हजारांपेक्षा अधिक वाहने मुंबईत दाखल झाली. त्यामुळे मुंबईत वाहनांची एकच कोंडी झाली, तर शुक्रवारी दिवसभर दक्षिण मुंबईतील वाहतूक ठप्प झाली.
आंदोलकांना फ्री वेवरून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. परिणामी फ्रीवेवर वाहनांची गर्दी वाढत आहे. आझाद मैदानात आंदोलन होत असल्याने फ्री वे रोडचा वापर टाळा. कृपया त्यानुसार नियोजन करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले होते. त्यामुळे शुक्रवारी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस आणि सायन-पनवेल मार्गावर मराठा आंदोलकांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मुंबईतील पूर्व द्रुतगती महामार्गावरून मराठा आंदोलकांना प्रवासासाठी मुभा दिली होती. परंतु वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने जे. जे. पुलावरील वाहतूकदेखील बंद करण्यात आली होती. याशिवाय व्ही. एन. पुरव मार्ग, पी. डीमेलो, वालचंद हिराचंद मार्ग, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग आणि हजारीमल सोमानी या सर्व मार्गांवरील वाहतूक बंद होती.
अटल सेतूवर वाहनांच्या रांगा
मराठा आंदोलकांची वाहने मुंबईच्या दिशेने येत असल्याने अटल सेतूवरदेखील वाहनांच्या रांगा लागल्या. मानखुर्दमध्ये पोलिसांनी आंदोलकांच्या गाड्या अडवल्याने दुपारपर्यंत परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती. सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. कोस्टल रोडवरही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती. या मार्गावर १० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.