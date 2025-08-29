सत्ताधारी-विरोधक खासदार, आमदार जरागेंच्या भेटीला
सत्ताधारी-विरोधक खासदार, आमदार जरागेंच्या भेटीला
मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील आमदार, खासदारांसह विविध संघटनांच्या प्रमुखांनी भेटी देत जरांगे पाटील यांना आपला पाठिंबा दर्शविला. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा समावेश होता. सरकारकडून मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आपणही आपल्यासोबत असल्याचा विश्वास या वेळी राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केला.
उपोषणाला सुरुवातीला सत्ताधारी पक्षाचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार व माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्याच दरम्यान बीडचे शरद पवार गटाचे खासदार बजरंग सोनवणे आणि परभणीचे उबाठाचे खासदार संजय जाधव यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. त्याचदरम्यान गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित आदींनी आझाद मैदानावर येऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेत मराठा आरक्षणाविषयी आपणही सरकारसोबत बोलू असा विश्वास दिला.
दरम्यान, उबाठाचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे, नगरचे खासदार नीलेश लंके, बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर, माढाचे आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह शिवसंग्राम संघटनेच्या ज्योती मेटे व करुणा मुंडे यांनी भेट घेत जरांगे यांना आपला जाहीर पाठिंबा असल्याचे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.