मराठा आरक्षण आंदोलनाला वाढीव परवानगी शनिवारी सुरू राहणार आंदोलन
मराठा आरक्षण आंदोलनाला वाढीव परवानगी
शनिवारी सुरू राहणार आंदोलन
मुंबई, ता. २९ : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदान येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी आणखी एका दिवसाची वाढीव परवानगी दिली. त्यामुळे हे आंदोलन शनिवारीही सुरू राहील. सह पोलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.
अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार आंदोलनाला वाढीव मुदत द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज प्राप्त झाला होता. मात्र शुक्रवारी आंदोलनादरम्यान परवानगी देताना घातलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे या आंदोलनास एकाच दिवसाची परवानगी देण्यात आली. या वाढीव परवानगीस त्याच अटी व शर्ती कायम असतील, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. हमीपत्रात जरांगे यांनी पोलिसांच्या सर्व अटींचे पालन होईल, सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र शुक्रवारी आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी चक्का जाम करण्याचा प्रयत्न केला. आझाद मैदान परिसरात रास्ता रोको करण्यात आला. पाच हजार क्षमता असलेल्या आझाद मैदानातील राखीव जागेत त्याहून कैक पटीने गर्दी आढळली. या कृतीमुळे शुक्रवारी आंदोलकांनी अटींचे उल्लंघन केले. शनिवारी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी सूचना पोलिसांनी आयोजकांना केल्याचे सांगण्यात आले.
रस्ते मोकळे करा, जरांगे यांचे आवाहन
जरांगे यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी आपल्या भाषणात सरकारवर सडकून टीका केली. त्या वेळी आंदोलकांना पोलिस जेथे सांगतील तेथेच वाहने उभी करा, असे आवाहन केले. चेंबूर येथे घडलेल्या आंदोलक, पोलिस संघर्षावरून जरांगे म्हणाले, ‘या कृतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसोबत आपल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या मराठा बांधवांनाही मनस्ताप झाला. त्यामुळे पोलिस जेथे सुचवतील तेथे शिस्तीत वाहने उभी करा.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.