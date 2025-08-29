मुंबईत पावसाची जोरदार हजेरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.२९ : मुंबईत आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जोरदार पावसाच्या सरी कोसळल्या. कुलाबा वेधशाळेच्या नोंदीनुसार सांताक्रूझ येथे ७७ मिमी तर कुलाबा येथे ३२.२ मिमी पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, पालिकेच्या केंद्रानुसार शहरात सरासरी ३०.८३ मिमी, पूर्व उपनगरात ४७.९५ मिमी व पश्चिम उपनगरात तब्बल ६१.४७ मिमी पाऊस पडला.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत आकाश ढगाळ राहून मुंबई शहर व उपनगरांत जोरदार पावसाच्या सरी सुरू राहतील. काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पावसामुळे नागरिकांकडून एकूण ६ झाडे व फांद्या पडल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या असून संबंधित विभागांकडून तातडीने त्या कामावर पथके रवाना करण्यात आली आहेत. तसेच शहर व पश्चिम उपनगरात २ शॉर्टसर्किटच्या घटना घडल्या असून, विद्युतपुरवठा यंत्रणांनी मदतकार्य सुरू केले आहे. पूर्व उपनगरात एका घराचा भिंत कोसळल्याची तक्रारही प्राप्त झाली आहे. पावसाचा जोर कायम असल्याने पालिका, अग्निशमन दल, पोलिस व आपत्कालीन यंत्रणा सतत अलर्टवर असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे.
