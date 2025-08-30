किनारी मार्गावरील १३० एकर बाग रिलायन्स फाउंडेशन विकसित करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : रिलायन्स फाउंडेशन किनारी मार्गावरील (कोस्टल रोड) बाग आणि शेजारील प्रोमेनेड (किनाऱ्यावरचे चालण्याचे सुंदर रस्त्यासारखे ठिकाण) विकसित करणार असून, या प्रकल्पासाठी तब्बल १३० एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. हे सार्वजनिक क्षेत्र पहिल्यांदाच अशा प्रकारे विकसित होत असून त्यात पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग, फूड प्लाझा तसेच झाडे आणि फुलांनी नटलेले हिरवेगार उद्यान असेल.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांनी शुक्रवारी (ता. २९) या प्रकल्पाबाबत घोषणा केली. याबाबत माहिती देताना सांगितले, की मुंबईने आम्हाला खूप काही दिले आहे, आता त्याचे ऋण फेडण्याची वेळ आली आहे. हा प्रकल्प माझ्यासाठी वैयक्तिक आहे. नुकतेच कोस्टल रोडवरील विहार क्षेत्र नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. प्रशस्त पदपथ, हिरवळ, सायकल ट्रॅक, तसेच दिव्यांगांसाठी व्हिलचेअर इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. एकूण ५.२५ किलोमीटर लांबीचे विहार क्षेत्र आहे. नागरिकांसाठी विरंगुळा तसेच विहार क्षेत्रावर सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आला आहे. निसर्गसौंदर्य न्याहाळण्यासोबतच विहार क्षेत्रावर विसाव्यासाठी आसनव्यवस्था आहे. ठिकठिकाणी हिरवळ विकसित केली आहे. तसेच उपलब्ध जागेनुसार विविध फुलझाडे, शोभेची झाडे, समुद्रकिनारी वाढू शकतील अशी झाडे लावण्यात आली आहेत.
